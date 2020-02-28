Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

В Турции заблокировали YouTube и соцсети после гибели военных в Сирии

Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к некоторым социальным сетям и видеохостингу YouTube на фоне событий в сирийской провинции Идлиб.

По данным Haberturk, провайдер Turk Telekom, а в последствии и другие провайдеры ограничили пользователям доступ к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp. Издание Dirilis Postasi сообщает, что жителям Турции также ограничили доступ к YouTube.

Международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks сообщает, что турецкие операторы связи блокируют доступ к соцсетям в связи с обстрелом позиций турецких войск в сирийской провинции Идлиб. Основной причиной блокировки, по версии организации, являются публикации недостоверной информации о числе погибших и раненых турецких военных.

Официальные заявления по ограничению доступа к интернет-ресурсам турецкими властями не делались, передает РБК.

В настоящий момент известно о 33 погибших турецких военных в результате авиаудара ВВС Сирии и ВКС РФ в провинции Идлиб.

Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование