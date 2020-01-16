Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Власти Турции отменили блокировку Wikipedia

Конституционный суд Турции огласил мотивированное решение, отменяющее блокировку на территории страны интернет-энциклопедии Wikipedia.

«Решение о блокировании доступа к Wikipedia не соответствовало требованиям демократического порядка», — говорится в итоговом заявлении суда. Конституционный суд постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений.

Интернет-энциклопедия была заблокирована на всей территории Турции в апреле 2017 года. Как поясняло тогда республиканское Управление по информационным и коммуникационным технологиям, блокировка была введена в качестве «административной меры», передает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

Wikipedia была заблокирована в связи с появлением статей, в которых Турции приписывалось «вмешательство в гражданскую войну в Сирии», а также упоминание страны как «государства, спонсирующего терроризм».

После того, как решение Конституционного суда будет передано в Агентство информационных технологий и связи страны, Wikipedia будет разблокирована на всей территории Турции.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование