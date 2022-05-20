Бывший канцлер ФРГ Шредер уйдет из совета директоров «Роснефти»

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг покинут совет директоров «Роснефти», где занимали посты председателя и зампредседателя совета.

«Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании. <...> Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — сказано в сообщении компании, передает РБК.

Шрёдер с 1998 по 2005 год был канцлером Германии. Совет директоров «Роснефти» он возглавляет с 2017 года. Также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Помимо этого, в начале февраля Шрёдера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Варниг с 1970-х работал в Штази. Как сообщали WSJ и Focus, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг начал карьеру в бизнесе, занимал руководящие посты в Дрезднер Банке. Позднее стал членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти», «Транснефти» и «Русала». Также Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG.

По состоянию на 1 марта у Шрёдера не было акций «Роснефти», а Варниг владел 92 633 акциями, или 0,0009% от уставного капитала.

О решении Шрёдера и Варнига покинуть совет директоров «Роснефти» стало известно после того, как Европарламент предложил ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России. В частности, депутаты упомянули Шрёдера, которому действующий канцлер Германии на фоне событий на Украине уже предлагал покинуть посты в российских государственных компаниях. За связи с Россией бундестаг лишил Шрёдера части привилегий, упразднив его офис, который финансировало государство.

Помимо этого, под ограничения может попасть и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая с июня прошлого года также входит в совет директоров «Роснефти», предупредили в Европарламенте.