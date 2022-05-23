Levi's окончательно уходит с российского рынка

Сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка и сейчас ищет покупателя на свои активы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, компания прекратила поставки своей одежды в Россию. Оставшиеся в стране партии планируется реализовать через другие магазины. По данным источников газеты в двух крупных онлайн-площадках, Levi Strauss & Co отгрузила товар на новый сезон по плану, но больше поставок не планируется.

Один из собеседников «Коммерсанта» называет потенциальным покупателем магазинов Levi's турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Издание также ссылается на данные источника из числа одежных ретейлеров, который утверждает, что ведет переговоры о покупке магазинов Levi's. При этом он поясняет, что принципиальных договоренностей пока нет.

Levi Strauss & Co сообщил о временной приостановке работы в России в начале марта, объяснив решение «огромными перебоями», которые «делают нормальный бизнес невозможным».

Эксперты считают, что найти покупателя на российские активы Levi Strauss & Co будет довольно сложно, отмечает РБК.