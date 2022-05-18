Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку акта терроризма

Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РБ, предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма.

Внесенными в УК поправками предусматривается применение смертной казни за приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, а также за подготовку к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Также смертная казнь может грозить за приготовление покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью для оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения.

Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.