Власти Беларуси приговорили экс-главу общества защиты птиц к 2,5 годам колонии

Белорусские власти от правили на 2,5 года в колонию бывшего руководителя общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Виктора Фенчука.

Суд признал его виновным в нарушении общественного порядка. По версии следствия он перекрывал движение на проезжей части и выкрикивал лозунги. Также "Минсктранс" предъявил ему гражданский иск на 196 тысяч рублей.

ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" ликвидирована в марте 2022 года. По версии Минюста, организация под видом волонтерства по спасению птиц осуществляла экстремистскую деятельность и поддерживала протесты в стране.