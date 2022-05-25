ВС РБ: Приговор россиянке Софие Сапеге вступил в силу

Приговор осужденной в Беларуси россиянке Софие Сапеге не был обжалован и вступил в силу, сообщил Верховный суд РБ.

Как сообщалось, Гродненский областной суд 6 мая приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Суд признал Софию Сапегу виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Помимо шести лет лишения свободы, суд обязал Софию Сапегу выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 167,5 тыс. белорусских рублей, а также пошлину в размере 7 488 рублей.