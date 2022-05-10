Генпрокуратура РБ направила в суд очередное дело об экстремизме и терроризме

Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя Ч, которому инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство им, покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, а также акты терроризма.

«… (Обвиняемый) с использованием компьютерной техники и мобильных устройств создал в мессенджере Telegram публичные информационные ресурсы. Впоследствии Ч. как администратор канала объединил группу граждан и руководил деятельностью данного сообщества, склонял к экстремистской деятельности, способствовал обучению и подготовке к такой деятельности», - говорится в сообщении прокуратуры.

«Кроме того, обвиняемый в ноябре 2021 года, в ночное время, незаконно проник на территорию транспортного депо, где с помощью шила сделал проколы в 76 шинах 39 троллейбусов. Тем самым он создал опасность наступления тяжких последствий в форме гибели людей и причинения им телесных повреждений из-за потери управляемости и нарушения нормального функционирования транспорта», - сказано в сообщении.

Причиненный ущерб оценили в более чем 2 тыс. рублей.

«Обвиняемый также умышленно облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий сотруднику правоохранительных органов, после чего поджег машину… было повреждено и соседнее транспортное средство. Ущерб от таких действий превысил 10 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.