Последнее обновление: 16.05.2022 21:27

Лукашенко не смог обсудить с Путиным импортозамещение, договорился о новой встрече

Путин провел краткую беседу с Александром Лукашенко на полях саммита ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе нее стороны договорились в ближайшее время провести полноформатные переговоры.

Накануне поездки в Москву, Лукашенко заявил, что на очередной скорой встрече с Путиным намерен обсудить вопрос импортозамещения.

«Я так обдумываю эти проблемы, при встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный. Много компетенций и в Беларуси, и в России. Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют", - сказал Лукашенко в субботу.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование