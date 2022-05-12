Последнее обновление: 12.05.2022 15:09

Лукашенко подтверждает «союзную преданность» засомневавшемуся Кремлю

Петляющему на внешнеполитической опушке Восточной Европы Лукашенко сегодня пришлось публично убеждать представителя Кремля в том, что он сохраняет «незыблемую союзническую верность" Путину, в том числе и в вопросах военного вторжения в Украину.

Поводом повышенной настороженности со стороны РФ, можно только догадываться, стали как недавние заявления самого Лукашенко о ходе войны в Украины, так и переговорные европотуги главы МИД РБ Макея наряду с предположениями ряда экспертов, что Беларусь и вовсе может открыть второй фронт, действуя заодно с Украиной.

"Вы знаете нашу позицию, начиная от специальной военной операции и заканчивая стратегией развития в космосе и так далее. Мы свято соблюдаем это. Вы даже можете не переживать. Вы всегда можете положиться на Беларусь. Здесь живут надежные и стабильные люди. Вы это знаете не хуже меня", - заявил Лукашенко на встрече с послом РФ Борисом Грызловым.

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