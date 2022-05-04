Последнее обновление: 04.05.2022 08:34

Путин и Лукашенко обсудили войну в Украине

Путин и Лукашенко в состоявшемся 3 мая телефонном разговоре обсудили продолжающуюся более двух месяцев войну в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

Помимо дел военных обсуждалась и еще одна, весьма некомфортная для Лукашенко тема.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства… Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», - сказано в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко о телефонном разговоре пока не сообщала.

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