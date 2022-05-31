Лукашенко снова говорит о войне в Беларуси в случае его ухода в августе 2020 года

Лукашенко в очередной раз едва ли не прямым текстом заявил, что если в Беларуси удался оппозиционный август 2020 года и к власти пришел другой, демократический и проевропейский президент, а не он, то сегодня Россия вела бы войну против Беларуси или к \тому моменту уже бы захватила синеокую.

"Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны", - заявил сегодня Лукашенко, награждая сотрудников КГБ, участвовавших в спецоперации на территории Украины (речь идет о возврате водителей-дальнобойщиков).

Это очередная публичная попытка Лукашенко выставить себя гарантом независимости синеокой на фоне отчаянных усилий МИДа запустить диалог с Западом из-за «неработающих» санкций и не только.