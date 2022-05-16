В Минобороны Беларуси снова говорят о военной угрозе со стороны Украины

Минобороны Беларуси снова твердит о возможных провокациях со стороны ВС Украины, комментируя вполне объяснимую активность украинских военных вдоль границы после того как с территории Беларуси было произведено более 600 пусков ракет и в Украину заходили российские войска.

"Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском - 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Игорь Король в эфире белорусского ТВ.

"Имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", -сделал вывод Король.