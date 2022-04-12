Украина вновь рассматривает возможность вторжения из Беларуси

Украинские пограничники несут усиленную службу как на границе с Молдовой, в том числе и с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

"Как и на границе с Молдовой, на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше - сейчас рассматривается возможность вторжения из Беларуси в Украину", - отметил Демченко.

"В то же время мы стоим совместно с Вооруженными силами Украины, другими составляющими сектора безопасности и обороны, и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям - что из Беларуси, что из Приднестровья, попытаются вторгнуться враги", - сказал он.