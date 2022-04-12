Лукашенко: Великобритания реализовала инсценировку событий в Буче

Лукашенко сегодня показал и передал в ФСБ документы, которые якобы доказывают, что постановочная картинка о событиях в украинском поселке Буча является мерзкой спецоперацией Великобритании.

"Александр Григорьевич мне сегодня давал документы, которые переданы в Федеральную службу безопасности России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этого фейка", - сообщил сегодня Путин на пресс-конференции после переговоров с Лукашенко.

"Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию - психологическую операцию, которую провели англичане», - сказал в свою очередь Лукашенко.

«Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали - ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада", - заявил Лукашенко.