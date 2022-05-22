Генштаб ВС Украины: Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси

Генштаб ВС Украины сообщил, что со стороны Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

«На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области”, — говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что в Белгородской области развернуты "Искандеры".

"В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”. Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз", - говорится в сообщении.