Последнее обновление: 14.05.2022 12:39

В Беларуси Хатынь объявили молодежной стройкой

Белорусские власти присвоили комплексу «Хатынь» статус Всебелорусской молодежной стройки, следует из указа №176 от 13 мая 2022 года.

«Присвоить объектам капитального ремонта и реконструкции государственного учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» статус Всебелорусской молодежной стройки», - сказано в документе.

БРСМ вместе с местными властями поручено «обеспечивать привлечение» для работы на стройке «лиц в возрасте от 14 до 31 года, изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность».

Документ подписан в «целях повышения социальной активности молодежи и содействия трудовому воспитанию молодых граждан».

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