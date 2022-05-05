Лукашенко почувствовал, что спецоперация России в Украине «затянулась»

Лукашенко сделал очередной публичный реверанс в сторону Запада в надежде на интенсификацию переговорного процесса, заявив, что Беларусь - по-прежнему «за мир» и «против войны», а именуемое «спецоперацией» военное вторжение РФ в Украину, по его ощущениям, «затянулось»

В интервью агентству Associated Press Лукашенко признался, что не думал, что российская спецоперация «так затянется».

«Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — сказал Лукашенко.

Он также попытался заверить Запада, что Беларусь не будет участвовать в военных действиях.

"Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - заявил пенсионер.

«Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Благодаря … мне, Россия и Украина начали перегоры», - утверждает Лукашенко.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", - сказал он.