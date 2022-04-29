Лукашенко: Власти Латвии и Литвы не пускают своих граждан в Беларусь за солью

Лукашенко обвинил власти Латвии и Литвы в том, что они не пускают своих граждан в Беларусь по безвизовому режиму за солью.

"Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!", - заявил сегодня Лукашенко в Чечерском районе.

"Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - убежден пенсионер.