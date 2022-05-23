Лукашенко уже кроит Украину на 3 три части по состоянию до 1939 года

Лукашенко высказал обеспокоенность планами НАТО и Польши захватить Западную Украину, расчленив страну, как это было до 1939 года.

"Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они, политики, уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину», - заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.

«Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это точно знаете. Здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблемы, которые нам придется решать», - продолжил он.

«Вчерашнее непонятное поведение в Киеве Президента Дуды. Кстати, который практически ничего не решает в Польше. Занимается этими фейками"- прокомментировал Лукашенко воскресный визит президента Польши в Киев.

Вместе с тем, он заявил , что вместе с РФ ничего не боится

«Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим»…