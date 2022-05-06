Последнее обновление: 06.05.2022 15:25

Россиянку Софью Сапегу приговорили к 6 годам лишения свободы.

Гродненский областной суд 6 мая приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы.

Отбывать наказание она будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу. Суд начался 28 марта и проходил в закрытом режиме в том числе «в целях нераспространения информации, носящей экстремистский характер».

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси принудили к посадке самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

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