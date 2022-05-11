Нафтогаз Украины ждет от Газпрома продолжения оплаты транзита

НАК "Нафтогаз Украины" уведомила Газпром, что ждет продолжения оплаты за транзит газа и готова к новому судебному процессу, если Газпром откажется платить.

Накануне Нафтогаз Украины уведомил Газпром, что больше не может продолжать транзит газа через неподконтрольные Киеву территории, и предложила сменить точку входа.

"Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита - это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ - это долг по контракту", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий.

10 мая "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) уведомил "Газпром" о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся на территории Луганской области, передает Интерфакс.

ОГТСУ предложил временно перенести недоступные мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на точку "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

"Газпром" отверг основания объявления Киевом форс-мажора по транзиту и заявил о невозможности перенаправления объемов.

Витренко отметил, что если оплаты не будет, "то выглядит так, что должен быть новый арбитраж".

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, а с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд. Стороны судились из-за решения России в апреле 2014 года повысить цену на газ для Украины, Киев на повышение не соглашался.