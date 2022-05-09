Беларусь и Россия согласуют цену на газ на 2023 год до 1 августа

Цена на российский газ для Беларуси на 2023 год должна быть определена до 1 августа текущего года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Данная работа должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

До 1 июля, по его словам, должны быть согласованы принципы функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.

Каранкевич также сообщил, что министерства энергетики РФ и РБ завершили подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии

«С российской стороной ведется активная работа в развитие союзной программы по формированию объединенного рынка электрической энергии. Подготовлен, утвержден на уровне министерств энергетики и уже реализуется соответствующий план мероприятий, который включает семь блоков, создана белорусско-российская рабочая группа, уже есть конкретные результатыВ частности, подготовлен проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии. Он уже имеет законченный вид и будет направлен на проведение внутригосударственных процедур», - также проинформировал чиновник.

Формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства будет проходить в три этапа. Планируется, что с 1 января 2024 года торговля электрической энергией на общем рынке будет осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования – по одному с каждой стороны.

С 2025 года работа объединенного рынка электроэнергии Союзного государства будет синхронизирована с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза.

С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция, которая предполагает расширение субъектного состава рынка.