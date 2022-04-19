Последнее обновление: 19.04.2022 15:56

Россия установила твердую цену на газ для Беларуси до конца 2022 года

Беларусь и Россия полностью ушли от курса доллара в механизме ценообразования за газ и установили твердую цену до конца года.

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Беларусь, установлена твердая до конца года", - сообщил заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров на пресс-подходе в Екатеринбурге.

Он уточнил, что дальше страны будут работать в рамках Союзного государства, дорожных карт, которые были подписаны в конце прошлого года, передает ТАСС.

"У нас первое полугодие - это отработать механизм формирования цены (с 2023 года) в рамках Союзного государства. Сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - добавил вице-премьер.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование