Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.

На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину, передает «Европейская правда».

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Байден в ближайшие дни также подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму не менее $100 миллионов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию трех американских чиновников. Пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких вооружений, как гаубицы.