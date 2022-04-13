США объявят о выделении очередной военной помощи Украине на $700 млн

США вскоре объявят о выделении Украине новой военной помощи на сотни миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, окончательная сумма, на которую будет оказана помощь Украине, пока не определена. Ожидается, что она составит около $700 млн.

Как отмечает телеканал, в случае одобрения данного пакета помощи, общий объем помощи США Украине составит более $3 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву с начала российской спецоперации, передает Интерфакс.

Кроме того, по данным CNN, Пентагон собирается созвать в среду совещание своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину.

По словам собеседника телеканала из министерства обороны, на встрече будут рассматриваться предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, критически важных для помощи Украине и союзникам.

Как заявил представитель оборонной промышленности, основное внимание на встрече будет уделено "способности промышленности" поддержать Украину.

Телеканал уточняет, что на совещании соберутся восемь ведущих производителей военной техники, таких как General Dynamics, Lockheed Martin и другие.