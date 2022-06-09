США расширят применение спутников для разведки в Украине

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам решил расширить применение частных спутников для ведения разведки, в том числе и в Украине.

Как пишет Defense News, конгрессмены внесли поправки в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начнется 1 октября). Они предлагают Национальному разведывательному управлению (NRO) ускорить экспериментальную программу по получению изображений со спутников, на которых установлен радиолокатор с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR).

NRO активно использовало данные SAR-спутников частных американских компаний в Украине, в том числе для наблюдения за ходом боевых действий и получения разведданных, которые передавало союзникам и Киеву, пишет издание, передает РБК.

Спутники, оснащенные SAR, способны делать снимки высокого разрешения в любую погоду и любое время суток. У NRO есть собственные аппараты, но изображения на них засекречены. Чтобы рассекретить их и передать данные союзникам, требуется слишком много времени, Военно-космическая разведка США располагает собственной крупной орбитальной группировкой, с помощью которой она получает необходимые спутниковые снимки. Однако для передачи данных Киеву и союзникам требуется время для их рассекречивания. Снимки же частных компаний могут передаваться незамедлительно.

В январе NRO заключила контракты с пятью компаниями: американским подразделением Airbus, калифорнийскими Capella Space и Umbra, флоридской PredaSAR и американским отделением финской ICEYE.

В апреле глава NRO Крис Сколезе говорил, что США следят за ходом боевых действий на Украине с помощью двух новейших спутниковых систем, которые наряду с орбитальными спутниками-шпионами «позволили НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием российской военной мощи перед ее вторжением». По словам Сколезе, благодаря этому американская администрация получала подробные разведданные о маневрах российской армии, запусках ракет и вероятных стратегических целях.