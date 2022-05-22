Байден подписал закон о поддержке Украины на $40 млрд.

Президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов в помощь Украине, сообщил в субботу Белый дом.

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон HR 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях Украины на 2022 год", предусматривающий дополнительные экстренные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи", – говорится в сообщении Белого дома.

Закон был подписан в ходе поездки по странам юго-восточной Азии.