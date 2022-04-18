Россия одобрила экстрадицию Яны Пинчук в Беларусь

Российские власти одобрили экстрадицию задержанной в Санкт-Петербурге гражданки РБ Яны Пинчук в Беларусь, где она обвиняется по пяти статьям УК в ведении признанного экстремистским телеграм-чата «Витебск 97%».

«Она приговорена к экстрадиции в Беларусь. Пока она еще находится в питерском СИЗО-5. Юристы будут обжаловать это решение, но дата суда пока не назначена», - сообщил муж Яны Никита Сафронов.

Яна находится в следственном изоляторе с ноября 2021 года, когда МВД Беларуси направило российским силовикам документы об экстрадиции. После ее ареста Яна Пинчук попросила статус беженца. В Беларуси ей грозит до 20 лет лишения свободы.