Последнее обновление: 18.04.2022 14:48

Следственный комитет РБ: Дела об экстремизме составляют не более 6% от всех преступлений

Уголовные дела об экстремизме составляют не более 5-6% от общего числа преступлений в Беларуси, заявил замглавы Следственного комитета РБ Анатолий Васильев.

По его словам, основной удельный вес составляют клевета, оскорбления, распространение информации о частной жизни и персональных данных, на которые приходится 41%. Еще 17% составляют осквернение сооружений и порча имущества. С августа 2020 года зарегистрировано 1465 преступлений об осквернении сооружений и порче имущества.

С реальным применением насилия совершено незначительное количество преступлений этой категории, утверждает Васильев.

Подавляющее число преступлений - от оскорблений и угроз до разжигания вражды или розни, организации массовых беспорядков, актов терроризма - совершено с использованием информационных технологий.

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