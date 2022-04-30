Власти Беларуси обязали использование навигационных пломб на пустых грузовиках ЕС

Белорусский Совмин принял очередные поправки в постановление об использовании навигационных пломб, обязав использование этой инновации на порожних грузовиках, зарегистрированных в ЕС.

В частности подпункт 1.2(1) постановления №311 от 25 мая 2020 года отныне звучит так:

«навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь с территорий Литовской Республики, Латвийской Республики и Республики Польша, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе, с соблюдением требований настоящего постановления».

Навигационные пломбы не нужны в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Республику Беларусь через территории Литвы и Польши; а также в отношении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения; при перевозке живых животных; в отношении иностранной безвозмездной помощи, помещаемой под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган Республики Беларусь.