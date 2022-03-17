Беларусь вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах с 25 марта

Минтранс Беларуси вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования с 25 марта.

Согласно постановлению ведомства №3 от 25 февраля 2022 года, определен перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 20 апреля.

На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.

В летний период (с 23 мая по 31 августа) на автодорогах республиканского значения с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов максимальная нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т.