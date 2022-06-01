Казахстан временно разрешил «перецепку» для грузоперевозчиков из Беларуси и России

Власти Казахстана временно разрешили «перецепку» международных грузов для перевозчиков из Беларуси и России, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Как сообщалось, Беларусь ввела запрет на въезд в страну европейских грузоперевозчиков, предложив схему перецепки и перегрузки с использованием белорусских грузоперевозчиков для доставки грузов. Однако, власти Казахстана начали штрафовать перевозчиков, поскольку подобная схема была запрещена на рынке ЕЭАС.

«Следует подчеркнуть, что недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете «перецепки» в Казахстане продолжает действовать», - говорится в сообщении министерства.

«После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая т.г., казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года», - также сказано в сообщении.

«При этом стоит отметить, что законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа», - отмечается в сообщении.