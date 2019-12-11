Белорусские дальнобойщики грозят перекрыть трассу у границы

Небольшие компании и частные предприниматели, осуществляющие грузоперевозки и имеющие в собственности фуры, недовольны новой системой распределения дозволов и грозят властям забастовкой или более радикальными акциями для восстановления справедливости на рынке грузоперевозок.

Дозволы или разрешения на проезд по территории выдают друг другу транспортные ведомства разных стран. Распределением разрешений грузоперевозчиками внутри страны занимается Минтранс РБ.

По мнению грузоперевозчиков, Минтранс при выдаче разрешений принимает во внимание выручку, полученную перевозчиком за определенный период, в итоге все дозволы получают крупные компании.

Как утверждает tut.by со ссылкой на активистов в рядах водителей фур, с проблемой несправедливого распределения дозволов столкнулись около 600 индивидуальных предпринимателей и владельцев небольших фирм, которые занимаются автомобильными грузоперевозками и чаще всего ездят в Польшу.

В Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) утверждают, что «дозволы» распределяли честно, и всё дело в том, что польская сторона не хочет выдавать больше разрешений.

Дальнобойщики собирают подписи под петицией о пересмотре порядка выдачи дозволов и не исключают более радикальные методы убеждения властей как митинг на грузовиках, забастовку на фурах прямо на дороге или перекрытие автодороги возле границы.