Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Лукашенко хочет "виртуозной логистики" от правительства

Лукашенко потребовал в условиях западных санкций от правительства виртуозной логистики как для прибыльной продажи экспортной продукции, так и поставок на внутренний рынок комплектующих.

"Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае, в ближайшем будущем не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта - договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных "окнах", конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, "Белавиа", - заявил Лукашенко.

Впрочем, работа транспортной отрасли его волнует и по другой причине.

"Не секрет, что именно транспортная отрасль является естественным проводником внешнеторговых операций, приносит в страну почти половину валютной выручки от экспорта услуг, примерно 45%", - сказал Лукашенко.

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