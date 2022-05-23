БАМАП сообщил о запрете на перевозку грузов в Казахстан из третьих стран с использованием перецепки

БАМАП опубликовал на своем сайте предупреждение белорусским перевозчикам о возможных проблемах с доставкой грузов в Казахстан с использованием процедуры перецепки/перегрузки.

В соответствии с пунктом 48 Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, утвержденных приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 г. № 353 не допускается перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное средство, а равно на автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика.

Закрытие таможенной процедуры таможенного транзита у перевозчика Евросоюза в специально установленных местах и открытие новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика не означает завершение транзита в отношении перевозимых иностранных товаров.

Таким образом, белорусский перевозчик, совершая перегрузку груза в свое транспортное средство в рамках постановления Совмина РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 с учетом действующего законодательства Республики Казахстан не может осуществить перевозку как последующий перевозчик (даже при наличии разрешения на перевозу грузов в/из третьих стран) в места доставки, расположенные на территории Республики Казахстан, без завершения на территории Республики Беларусь в отношении перевозимых иностранных товаров таможенной процедуры таможенного транзита.

«По информации, поступающей от белорусских перевозчиков, в случае осуществления перегрузки на территории Беларуси груза, следовавшего из Европейского союза, в полуприцеп с белорусской регистрацией, данное транспортное средство задерживается сотрудниками Инспекции транспортного контроля Республики Казахстана до тех пор, пока первоначальный перевозчик Евросоюза не прибудет в Казахстан для рассмотрения, возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении и не предъявит разрешение на перевозку», - говорится в сообщении БАМАП.

Одновременно информируем, что вопросы перецепки регламентированы в пункте 51 указанных Правил, в соответствии с которым при осуществлении перевозки грузов на территорию Республики Казахстан замена тягача или грузового автомобиля допускается на другой тягач или грузовой автомобиль, который зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика, то есть при осуществлении перевозки грузов на территорию Республики Казахстан белорусским перевозчиком не допускается осуществление перецепки иностранного полуприцепа. При этом ограничение принимать грузы к перевозке последующим перевозчиком не исключено даже при наличии соответствующего вида разрешения Республики Казахстан для выполнения перевозки.

«В связи с введенными ограничениями на доставку грузов с территории Евросоюза для белорусских перевозчиков и вынужденной работой в качестве последующего перевозчика при их доставке на территорию ЕАЭС, Ассоциация «БАМАП» обратилась в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь с просьбой об инициировании перед компетентными органами Республики Казахстан предложений по урегулированию вопросов выполнения международных автомобильных перевозок в сложившихся с 16 апреля т.г. условиях», - сказано в сообщении.