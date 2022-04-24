В мире число заражений коронавирусом превысило 509,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 509239084 (+537678 сутки) по данным Worldometer на 9:14 24 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6242252 (+1627) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 41216740 (-130127) человек, из них 42636 (+1033) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 461780092 (+666178) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82649779 (+17987) случаями заражения, Индия – 43057545 (+2593), Бразилия – 30345654 (+6957), Франция – 28244977 (+80571) и Германия – 24109433 (+89665). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 89665, Франция – 80571, Южная Корея – 75414, Италия – 70520, Япония – 42808. Беларусь (528) – на 40 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1018316, Бразилия – 662663, Индия – 522193, Россия – 374734 и Мексика – 324060. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 171, Германия – 153, Южная Корея – 151, Италия – 143, Таиланд – 129. Беларусь – на 44 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 977434 случая заражения коронавирусом и 6922 смерти.