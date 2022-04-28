В мире число заражений коронавирусом превысило 511,58 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 511582042 (+702613 сутки) по данным Worldometer на 6:28 28 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6253493 (+4399) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 40070063 (-467631) человека, из них 42076 (-127) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 465258486 (+1165845) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82888247 (+57738) случаями заражения, Индия – 43068412 (+2746), Бразилия – 30399004 (+20943), Франция – 28483124 (+67711) и Германия – 24488242 (+124863). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 124863, Италия – 87940, Южная Корея – 76761, Франция – 67711, США – 57738. Беларусь (656) – на 45 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1019774, Бразилия – 663165, Индия – 523654, Россия – 375400 и Мексика – 324173. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 311, Великобритания – 304, Германия – 245, Бразилия – 224, Италия – 186. Беларусь – на 38 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 978773 случая заражения коронавирусом и 6936 смертей.