Минчанина приговорили к 10 годам колонии за попытку поджога дачи председателя ВС

Минский областной суд в конце марта в закрытом режиме приговорил 39-летнего минчанина Александра Зайцева к 10 годам колонии усиленного режима за попытку поджога дачи председателя Верховного суда Валентина Сукало.

Зайцев задерживался в ноябре 2020 года на акциях протеста. В рамках уголовного дела он был задержан 22 августа 2021 года. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 289 УК РБ (покушение на акт терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщают правозащитники.

"Обвиняемый не смог довести свой умысел до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов своевременно пресекли противоправные действия, чем обеспечили общественную безопасность", — говорится в обвинении.

Суд длился около трех недель в закрытом режиме, подробности дела неизвестны. Гособвинение запросило наказание в виде 10 лет колонии. Такой срок и назначил судья Епихов.