В мире число заражений коронавирусом превысило 499,188 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 499188535 (+557471 сутки) по данным Worldometer на 6:38 11 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6203372 (+1480) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 44270769 (-4550322) человек, из них 53638 (-416) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 448714394 (+5106313) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82062989 (+9747) случаями заражения, Индия – 43036070 (+799), Бразилия – 30152402 (+7210), Франция – 26+47375 (+107654) и Германия – 22679375 (+45149). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 164481, Франция – 107654, Италия – 53253, Япония – 52162, Германия – 45149. Беларусь (525) – на 42 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1012151, Бразилия – 661309, Индия – 521722, Россия – 371716 и Мексика – 323720. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Южная Корея – 329, Россия – 259, Мексика – 125, Таиланд – 108, Италия – 90. Беларусь – на 45 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 970141 случай заражения коронавирусом и 6874 смерти.