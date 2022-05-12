В Черниговской области сносят монумент, посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и России

В Черниговской области начали процедуру сноса монумента "Три сестры", посвященного "дружбе" Украины, Беларуси и России, расположенному в пограничье, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В областной администрации подготовят пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного «дружбе народов» Украины, России и беларуси. С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

После снятия монумента с учета это сооружение можно будет демонтировать.

«Три сестры» — монумент на стыке границ Беларуси, России и Украины. Сооружен в августе 1975 года в честь «дружбы» белорусского, российского и украинского народов.