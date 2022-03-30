Генпрокуратура РБ просит дальнобойщиков воздержаться от поездок в Украину

Генпрокуратура РБ просит граждан РБ, в первую очередь водителей-белорусов, трудоустроенных за рубежом, «воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание противоправных действий против их жизни и здоровья».

«В марте 2022 года следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории названного соседнего государства преступлений в отношении наших граждан», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, расследуются 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 уголовных дел о грабежах и одно уголовное дело об убийстве.

«Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 млн долларов США в эквиваленте. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием. Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 седельных тягача с полуприцепами и грузами), а также личное имущество граждан в виде автомобилей, денежных средств. При этом двое водителей погибло», - сказано в сообщении.

«В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые 3 марта 2022 года на территории отеля «Ганц и Спа» в п.Поляница горнолыжного курорта Буковель Ивано-Франковской области с использованием предметов, похожих на огнестрельное оружие, противоправно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser стоимостью 230 тыс. рублей», - сообщает Генпрокуратура, не уточняя, что делал белорусский владелец авто на украинском курорте спустя неделю после начала войны.