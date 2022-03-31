Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью

Посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью, даже если такое решение не будет принято на уровне ЕС

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

«Мы ведем переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза», - отметил он.

Дещица также информировал о переговорах украинских дипломатов с Литвой, Латвией и Эстонией.

«Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если решение такое будет принято, то не нужно будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию», - подчеркнул посол.

Как сообщалось, 25 марта Министерство инфраструктуры направило Европейской комиссии письмо с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.