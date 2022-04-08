В мире число заражений коронавирусом превысило 496,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 496675751 (+1262463 сутки) по данным Worldometer на 9:41 8 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6195655 (+4160) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58148529 (-331895) человек, из них 54453 (-320) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 432331567 (+1590198) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81988278 (+32659) случаями заражения, Индия – 43033067 (+1109), Бразилия – 30094388 (+27139), Франция – 26549263 (+158792) и Германия – 22364607 (+200547). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 224761, Германия – 200547, Франция – 158792, Италия – 69596, Австралия – 64000. Беларусь (912) – на 51 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1011096, Бразилия – 661035, Индия – 521604, Россия – 370889 и Мексика – 323403. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 409, Южная Корея – 348, Великобритания – 317, Германия – 289, Россия – 287. Беларусь – на 49 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 967731 случай заражения коронавирусом и 6866 смертей.