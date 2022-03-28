Последнее обновление: 28.03.2022 09:43

Эргодан призвал Путина к перемирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Путина к прекращению огня в Украине и улучшению гуманитарных условий для мирных жителей.

По сообщению офиса Эрдогана, президенты провели телефонный разговор в воскресенье.

На следующей неделе в Турции должен пройти следующий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины. Однако о конкретном времени и месте их проведения пока не сообщается, передает BBC.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что эта встреча приведет к соглашению о прекращении огня и установлению мира.

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