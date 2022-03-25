Глава МИД Украины опроверг заявление Эрдогана о переговорном консенсусе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

"Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна", - заявил Кулеба, которого цитирует Украинская правда.

Он объяснил, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов, а сам . переговорный процесс идет очень тяжело. По словам Кулебы, украинская делегация заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается.

Министр подчеркнул, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Он выразил благодарность турецкой стороне и президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.

Министр отметил, что Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", – подытожил Кулеба.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.