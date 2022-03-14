Последнее обновление: 14.03.2022 17:23

В переговорах России и Украины объявлена техническая пауза до завтра

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на переговорах между российской и украинской делегациями было принято решение взять техническую паузу до завтра.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - добавил Подоляк.

Комментируя четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной, Подоляк отметил, что коммуникации тяжело, но идут. По его словам, причина разногласий в том, что у сторон очень разные политические системы.

"Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснил Подоляк.

Среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности, передает УНИАН.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование