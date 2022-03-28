WSJ и Bellingcat: У Абрамовича и украинских переговорщиков были симптомы отравления

У Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве ранее в этом месяце появились симптомы отравления, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Вскоре после этого издание Bellingcat подтвердило информацию Wall Street Journal, передает BBC

Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер пишут, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках. Среди украинских участников переговоров с такими симптомами журналисты называют крымскотатарского депутата Рустема Умерова. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет. Представитель президента Украины Владимира Зеленского сказал, что ему неизвестно о подобном происшествии.

Из статьи вытекает, что Абрамович уже после начала войны посещал не только Киев, но и Львов, а также встречался лично с Зеленским (у него подобных симптомов не было).

Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры.

Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и воздействие электромагнитного излучения (это ведущая, хотя до сих пор не подтвержденная версия причин "гаванского синдрома", от которого пострадали десятки американских дипломатов и агентов спецслужб в разных странах мира).

Газета Wall Street Journal, первая сообщившаяся о симптомах отравления, перенесенных Романом Абрамовичем и членами украинской делегации, в обновленной версии статьи пишет, что расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat, которое рассказало те же подробности на несколько минут позже.

По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яды было уже невозможно. "Это не была попытка убийства, просто предупреждение", - цитирует Грозева WSJ.

Тем временем телеграм-канал Faridaily журналистки Фариды Рустамовой, в прошлом работавшей и на Русской службе BBC, сообщает, что ее источники подтверждают, что Абрамович испытывал описанные симптомы около двух недель назад, у него также на несколько часов пропало зрение. Сейчас и он, и другие пострадавшие в порядке. По словам источника, после того происшествия он еще минимум один раз посещал Киев.

Вместе с тем, по данным Bellingcat, все описанное произошло больше двух недель назад: симптомы начались 3-4 марта.

"По словам двух опрошенных экспертов по химическому оружию и врача, симптомы более всего соответствуют вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательный вывод сделать невозможно ввиду отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими", - пишет Bellingcat.

К числу органофосфатов относился яд, которым был отравлен Алексей Навальный, следовало из публикаций по итогам его лечения в берлинской клинике в 2020 году. Российские власти отрицают даже сам факт отравления Навального, во всяком случае на территории России.

Тем временем, украинские переговорщики не подтверждают факт отравления прямо. Рустем Умеров, упоминавшийся в числе пострадавших, назвал в "Фейсбуке" СМИ, писавшие об этом, сомнительными.

Глава украинской делегации Михаил Подоляк в понедельник заявил: "Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, ещё раз повторю - члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах".

При этом ни одно СМИ не писало, что кто-либо из пострадавших продолжает испытывать симптомы отравления до сих пор.