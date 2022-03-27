МВД Беларуси возбудило уголовное дело на участников белорусского батальона в Украине

МВД Беларуси возбудило уголовное дело в отношении участников белорусского батальона в Украине, которые воюют против РФ, и предоставило России данные об их местонахождении.

"Нам известно 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности так называемого батальона. Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело по статье "Соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства", - сообщил в эфире белорусского ТВ замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич.

По его словам, идет взаимодействие с правоохранительными органами России по обмену данными об этих лицах, о местах их нахождения.

Бедункевич посетовал, что пропагандой деятельности этого батальона занимаются представители белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом, на них же лежит и ответственность за создание этого формирования.

«Есть также скоординированность действий этих сил для нанесения вреда инфраструктуре Белорусской железной дороги. Соответственно, мы приняли меры и произвели задержание тех людей, которые постарались нанести вред инфраструктуре Белорусской железной дороги. В настоящее время их ждет длительное лишение свободы, тюремное заключение", - сказал Бедункевич.

Он пригрозил длительными сроками за участие в таких радикальных действиях.

"У нас достаточно сил и средств эффективно противодействовать этим призывам, этим террористическим действиям. Напоминаем, что сроки очень жесткие. До 20 лет лишения свободы", - сказал он.