Лукашенко: Государственные СМИ в Беларуси доносят правдивую информацию

Лукашенко признал, что пропаганда всегда присутствует в деятельности средств массовой информации и этого не нужно ни отрицать, ни бояться.

"Не знаю, почему оболгали и осквернили это слово. Всегда была, есть и будет пропаганда. Но нам желательно пропагандировать все лучшее. У нас хватает этого добра. Я не понимаю, чего вы паритесь по этому поводу? Пропаганда - она была, есть и будет всегда. Только надо пропагандировать… не фейки и разную дребедень. Понимаете, мы в уникальной ситуации - можно сказать, пусть не обидятся другие, единственная из всех цивилизованных стран, которая прилично выглядит", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также позволил утверждать, что государственные СМИ в Беларуси доносят правдивую информацию, не приукрашивают ее.

"У нас достаточно инфоповодов и фактов для того, чтобы их просто честно и достоверно преподнести всей мировой общественности, не только нашей публике, - всей мировой общественности. Пусть смотрят, завидуют", - резюмировал пенсионер.